Дети Уиндермира
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети Уиндермира»

Режиссёры

Майкл Сэмюэлс

Michael Samuels
Режиссёр

Актёры

Томас Кречман

Thomas Kretschmann
Актёр
Ромола Гарай

Romola Garai
Актриса
Иэн Глен

Iain Glen
Актёр
Тим Макиннерни

Tim McInnerny
Актёр
Марсель Сабат

Marcel Sabat
Актёр
Филипп Кристофер

Philipp Christopher
Актёр
Анна Шумахер

Anna Schumacher
Актриса
Константин Франк

Konstantin Frank
Актёр
Якуб Янкевич

Jakub Jankiewicz
Актёр
Б.Дж. Хогг

B.J. Hogg
Актёр
Кэл Арнольд

Cal O'Driscoll
Актёр
Тара Каш

Tara Cush
Актриса
Али Уайт

Ali White
Актриса
Томас Финнеган

Thomas Finnegan
Актёр
Хью Ирвин

Hugh Irvine
Актёр

Продюсеры

Элисон Стерлинг

Alison Sterling
Продюсер

Монтажёры

Виктория Бойделл

Victoria Boydell
Монтажёр