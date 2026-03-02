Дети Уиндермира (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.42020, The Windermere Children
Драма, Военный88 мин18+
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О фильме
Август 1945 года. В Великобританию возвращаются дети, выжившие в фашистских концлагерях. Оставшиеся без родителей, они поступают на попечение государства в специальные учебные заведения.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрВоенный, Драма
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Сэмюэлс
- Актёр
Томас
Кречман
- Актриса
Ромола
Гарай
- Актёр
Иэн
Глен
- Актёр
Тим
Макиннерни
- МСАктёр
Марсель
Сабат
- ФКАктёр
Филипп
Кристофер
- АШАктриса
Анна
Шумахер
- КФАктёр
Константин
Франк
- ЯЯАктёр
Якуб
Янкевич
- БХАктёр
Б.Дж.
Хогг
- КААктёр
Кэл
Арнольд
- ТКАктриса
Тара
Каш
- АУАктриса
Али
Уайт
- ТФАктёр
Томас
Финнеган
- ХИАктёр
Хью
Ирвин
- ЭСПродюсер
Элисон
Стерлинг
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл