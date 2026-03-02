Дети Уиндермира
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Дети Уиндермира

Дети Уиндермира (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.42020, The Windermere Children
Драма, Военный88 мин18+

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О фильме

Август 1945 года. В Великобританию возвращаются дети, выжившие в фашистских концлагерях. Оставшиеся без родителей, они поступают на попечение государства в специальные учебные заведения.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Военный, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb