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Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы 666: Айзек вернулся»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы 666: Айзек вернулся»

Режиссёры

Кари Скогланд

Кари Скогланд

Kari Skogland
Режиссёр

Актёры

Натали Рэмси

Натали Рэмси

Natalie Ramsey
АктрисаHannah Martin
Гари Баллок

Гари Баллок

Gary Bullock
АктёрZachariah
Аликс Коромзай

Аликс Коромзай

Alix Koromzay
АктрисаCora
Стейси Кич

Стейси Кич

Stacy Keach
АктёрDoc Michaels
Джон Фрэнклин

Джон Фрэнклин

John Franklin
АктёрIsaac
Уильям Прэйл

Уильям Прэйл

William Prael
АктёрJake
Пол Попович

Пол Попович

Paul Popowich
АктёрGabriel
Сидни Беннетт

Сидни Беннетт

Sydney Bennett
АктрисаMorgan
Джон Патрик Уайт

Джон Патрик Уайт

John Patrick White
АктёрMatt
Нэйтан Бекстон

Нэйтан Бекстон

Nathan Bexton
АктёрJesse

Сценаристы

Джон Фрэнклин

Джон Фрэнклин

John Franklin
Сценарист
Стивен Кинг

Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Джефф Джеффрэй

Джефф Джеффрэй

Jeff Geoffray
Продюсер
Уолтер Джостен

Уолтер Джостен

Walter Josten
Продюсер

Художники

Никлас Дж. Палм

Никлас Дж. Палм

Niklas J. Palm
Художник

Монтажёры

Трой Такаки

Трой Такаки

Troy Takaki
Монтажёр

Композиторы

Терри Хууд

Терри Хууд

Terry Huud
Композитор