Дети кукурузы 666: Айзек вернулся (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В надежде найти свою мать Ханна Мартин приезжает в Гэтлин. Это был жуткий город со странными обитателями. Они словно охраняли какую-то тайну. И тот загадочный предсказатель... Что творится здесь? Что?! Просто Айзек вернулся. Воскрес, чтобы исполнить пророчество.



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