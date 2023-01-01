5.81999, Children of the Corn 666: Isaac's Return
Ужасы, Триллеры78 мин18+
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Дети кукурузы 666: Айзек вернулся (фильм, 1999) смотреть онлайн
Сюжет
В надежде найти свою мать Ханна Мартин приезжает в Гэтлин. Это был жуткий город со странными обитателями. Они словно охраняли какую-то тайну. И тот загадочный предсказатель... Что творится здесь? Что?! Просто Айзек вернулся. Воскрес, чтобы исполнить пророчество.
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Информация
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.5 IMDb
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- НРАктриса
Натали
Рэмси
- ГБАктёр
Гари
Баллок
- АКАктриса
Аликс
Коромзай
- СКАктёр
Стейси
Кич
- ДФАктёр
Джон
Фрэнклин
- УПАктёр
Уильям
Прэйл
- ППАктёр
Пол
Попович
- СБАктриса
Сидни
Беннетт
- ДПАктёр
Джон
Патрик Уайт
- НБАктёр
Нэйтан
Бекстон
- ДФСценарист
Джон
Фрэнклин
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ДДПродюсер
Джефф
Джеффрэй
- УДПродюсер
Уолтер
Джостен
- НДХудожник
Никлас
Дж. Палм
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ТХКомпозитор
Терри
Хууд