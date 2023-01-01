Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
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Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
5.81999, Children of the Corn 666: Isaac's Return
Ужасы, Триллеры78 мин18+

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Дети кукурузы 666: Айзек вернулся (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В надежде найти свою мать Ханна Мартин приезжает в Гэтлин. Это был жуткий город со странными обитателями. Они словно охраняли какую-то тайну. И тот загадочный предсказатель... Что творится здесь? Что?! Просто Айзек вернулся. Воскрес, чтобы исполнить пророчество.

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Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы 666: Айзек вернулся»

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