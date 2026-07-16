Совершено ужасное преступление - жестоко убита молодая девушка. Основной подозреваемый - капризный отпрыск богатых родителей Джемс Уолтер Уэйланд. Но убийца ли он?



Это покажут напряженные допросы, которые превратятся в захватывающую игру трех профессионалов, выведывающих друг у друга самые мрачные тайны. Удастся ли выяснить, кто перед нами - убийца, алкоголик и психопат или невинный человек, ставший жертвой обстоятельств?



И кто допрашивает его - честные блюстители закона или хладнокровные мерзавцы? Их разделяет тонкая грань и между ними лишь беспристрастный детектор лжи…

