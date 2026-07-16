Детектор лжи (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
Совершено ужасное преступление - жестоко убита молодая девушка. Основной подозреваемый - капризный отпрыск богатых родителей Джемс Уолтер Уэйланд. Но убийца ли он?
Это покажут напряженные допросы, которые превратятся в захватывающую игру трех профессионалов, выведывающих друг у друга самые мрачные тайны. Удастся ли выяснить, кто перед нами - убийца, алкоголик и психопат или невинный человек, ставший жертвой обстоятельств?
И кто допрашивает его - честные блюстители закона или хладнокровные мерзавцы? Их разделяет тонкая грань и между ними лишь беспристрастный детектор лжи…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДПРежиссёр
Джонас
Пейт
- ДПРежиссёр
Джош
Пейт
- Актёр
Тим
Рот
- КПАктёр
Крис
Пенн
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Розанна
Аркетт
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- Актёр
Марк
Дэймон
- ДКАктёр
Дж.
К. Куин
- ОПАктёр
Оси
Понси
- БХАктёр
Боб
Хангерфорд
- ЖБАктриса
Женевьева
Батлер
- ДААктёр
Дэвид
Алан Пикелсимер
- ПСАктёр
Пол
Смит
- МФАктёр
Майкл
Флиппо
- ДМАктёр
Джеймс
Миддлтон
- КЛАктриса
Карина
Лог
- ДЛАктёр
Джим
Линч
- ДПСценарист
Джонас
Пейт
- ДПСценарист
Джош
Пейт
- ПГПродюсер
Питер
Глэтцер
- Продюсер
Марк
Дэймон
- ДСПродюсер
Джон
Савиано
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ББОператор
Билл
Батлер
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс