Детектор лжи
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Фильмы
Детектор лжи
1997, Deceiver
Триллер, Драма101 мин18+

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Детектор лжи (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме

Совершено ужасное преступление - жестоко убита молодая девушка. Основной подозреваемый - капризный отпрыск богатых родителей Джемс Уолтер Уэйланд. Но убийца ли он?

Это покажут напряженные допросы, которые превратятся в захватывающую игру трех профессионалов, выведывающих друг у друга самые мрачные тайны. Удастся ли выяснить, кто перед нами - убийца, алкоголик и психопат или невинный человек, ставший жертвой обстоятельств?

И кто допрашивает его - честные блюстители закона или хладнокровные мерзавцы? Их разделяет тонкая грань и между ними лишь беспристрастный детектор лжи…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектор лжи»