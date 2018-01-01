Wink
Фильмы
Детектив
Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив»

Режиссёры

Мышкин

Мышкин

Mysskin
Режиссёр

Актёры

Абхишек

Абхишек

Abhishek
Актёр
К. Бхагьяраджа

К. Бхагьяраджа

Bhagyaraj
АктёрMuthu
Ану Эммануэль

Ану Эммануэль

Anu Emmanuel
АктрисаMallika
Шаджи

Шаджи

Shaji
АктёрACP Vijayakumar
Винай Рай

Винай Рай

Vinay Rai
АктёрJohn Richardson Holcha / Devil

Сценаристы

Мышкин

Мышкин

Mysskin
Сценарист

Продюсеры

Вишал

Вишал

Vishal
Продюсер

Художники

Амаран

Амаран

Amaran
Художник

Монтажёры

Н. Арункумар

Н. Арункумар

N. Arunkumar
Монтажёр

Композиторы

Эррол Корелли

Эррол Корелли

Arrol Corelli
Композитор