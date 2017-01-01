Детектив (фильм, 2017) смотреть онлайн

Частный детектив с помощником разыскивают пропавшую собаку. Проще дела у них ещё не было, и детектив решил, что быстро найдет пропажу. Однако в процессе расследования они случайно нащупали сложный клубок многочисленных преступлений. Нити этого клубка вывели на след неуловимого преступника, долгое время находящегося в розыске.



Детектив смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.