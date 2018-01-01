Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив»

Режиссёры

Оксид Пан

Oxide Pang
Режиссёр

Актёры

Уэйн Лай

Wayne Lai
АктёрSai Wing
Наттасини Пинёпиявид

Natthasinee Pinyopiyavid
АктрисаMok Wai Sum
Лю Кай-Чи

Liu Kai-Chi
АктёрInspector Fung Chak
Шин Фуй-Онь

Shing Fui-On
АктёрFei Lung
Кики Сюн

Kiki Sheung
АктрисаPoon So Fong

Сценаристы

Эллиотт Дж. Браун

Elliott J. Brown
Сценарист
Оксид Пан

Oxide Pang
Сценарист

Продюсеры

Чан Пан-чун

Chan Pang-chun
Продюсер
Эллиотт Дж. Браун

Elliott J. Brown
Продюсер
Чун Хон-Тат

Cheung Hong Tat
Продюсер

Художники

Сурасак Варахитчароен

Ittipat Warakijcharoen
Художник
Шатчай Порармарт

Shatchai Porarmart
Художник
Анусом Пиньоподжани

Anusorn Pinyopojanee
Художник

Монтажёры

Курран Пан

Curran Pang
Монтажёр

Композиторы

Джадет Чаванг

Jadet Chawang
Композитор
Пайонт Пермсит

Payont Permsith
Композитор