Детектив (фильм, 2007) смотреть онлайн

Wink
Детектив (фильм, 2007)

2007, C+ jing taam
Детектив, Криминал18+

О фильме

Не самый везучий частный детектив Там получает заказ, показавшийся ему в начале отличным способом заработать лёгкие деньги - сумасбродный клиент просит найти девушку, которая, якобы, хочет его убить. Но занявшись расследованием, Там начинает понимать, что жертвой может стать не только его клиент, но и множество других людей, включая его самого.

Страна
Гонконг
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

