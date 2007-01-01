Детектив (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, C+ jing taam
Детектив, Криминал18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Не самый везучий частный детектив Там получает заказ, показавшийся ему в начале отличным способом заработать лёгкие деньги - сумасбродный клиент просит найти девушку, которая, якобы, хочет его убить. Но занявшись расследованием, Там начинает понимать, что жертвой может стать не только его клиент, но и множество других людей, включая его самого.
- ОПРежиссёр
Оксид
Пан
- УЛАктёр
Уэйн
Лай
- НПАктриса
Наттасини
Пинёпиявид
- ЛКАктёр
Лю
Кай-Чи
- ШФАктёр
Шин
Фуй-Онь
- КСАктриса
Кики
Сюн
- ЭДСценарист
Эллиотт
Дж. Браун
- ОПСценарист
Оксид
Пан
- ЧППродюсер
Чан
Пан-чун
- ЭДПродюсер
Эллиотт
Дж. Браун
- ЧХПродюсер
Чун
Хон-Тат
- СВХудожник
Сурасак
Варахитчароен
- ШПХудожник
Шатчай
Порармарт
- АПХудожник
Анусом
Пиньоподжани
- КПМонтажёр
Курран
Пан
- ДЧКомпозитор
Джадет
Чаванг
- ППКомпозитор
Пайонт
Пермсит