Детектив
Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив»

Режиссёры

Дэвид С. Касс ст.

David S. Cass Sr.
Режиссёр

Актёры

Аннабет Гиш

Annabeth Gish
АктрисаCynthia Ernst
Том Беренджер

Tom Berenger
АктёрSgt. Malcolm Ainslie
Шон О’Брайан

Sean O'Bryan
АктёрElroy Doil
Фрэнк Уэйли

Frank Whaley
АктёрBrewmaster
Сибилл Шепард

Cybill Shepherd
АктрисаKaren Ainslie

Сценаристы

Артур Хейли

Arthur Hailey
Сценарист
Филип Розенберг

Philip Rosenberg
Сценарист

Продюсеры

Рэнди Поуп

Randy Pope
Продюсер
Кевин Бокарде

Kevin Bocarde
Продюсер
Линкольн Лагесон

Lincoln Lageson
Продюсер
Х. Дэниэл Гросс

H. Daniel Gross
Продюсер

Художники

Бонни Штаух

Bonnie Stauch
Художница
Симона Эннас

Simona Ennas
Художница
Крис ДиЛео

Chris DiLeo
Художник

Монтажёры

Дженнифер Джин Какавас

Jennifer Jean Cacavas
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Дули

James Dooley
Композитор