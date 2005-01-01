Детектив (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Detective
Драма, Криминал16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сержанту Эйнсли - священнику, ставшему детективом в убойном отделе полиции Майами - предстоит выслушать последнюю исповедь Элроя Дойла. Серийный убийца, которого сам Эйнсли и поймал, должен быть казнен на следующее утро. Подозреваемый в нескольких убийствах, но осужденный только за одно, Дойл хочет очистить совесть и рассказать все, что ему известно.
Преступления, совершенные несколько лет назад, все еще терзают его душу. Убийства, совершенные с крайней жестокостью. Убийца - самопровозглашенный мститель Божий. Но мотивы Дойла сложны, как непроста и запутанна полная картина преступлений, о которых он обещал поведать Эйнсли…
Детектив смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэвид
С. Касс ст.
- Актриса
Аннабет
Гиш
- Актёр
Том
Беренджер
- ШОАктёр
Шон
О’Брайан
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- СШАктриса
Сибилл
Шепард
- АХСценарист
Артур
Хейли
- ФРСценарист
Филип
Розенберг
- РППродюсер
Рэнди
Поуп
- КБПродюсер
Кевин
Бокарде
- ЛЛПродюсер
Линкольн
Лагесон
- ХДПродюсер
Х.
Дэниэл Гросс
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- СЭХудожница
Симона
Эннас
- КДХудожник
Крис
ДиЛео
- ДДМонтажёр
Дженнифер
Джин Какавас
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули