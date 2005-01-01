Детектив (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сержанту Эйнсли - священнику, ставшему детективом в убойном отделе полиции Майами - предстоит выслушать последнюю исповедь Элроя Дойла. Серийный убийца, которого сам Эйнсли и поймал, должен быть казнен на следующее утро. Подозреваемый в нескольких убийствах, но осужденный только за одно, Дойл хочет очистить совесть и рассказать все, что ему известно.



Преступления, совершенные несколько лет назад, все еще терзают его душу. Убийства, совершенные с крайней жестокостью. Убийца - самопровозглашенный мститель Божий. Но мотивы Дойла сложны, как непроста и запутанна полная картина преступлений, о которых он обещал поведать Эйнсли…



