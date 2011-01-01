Десять лет спустя (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, 10 Years
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
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Сюжет
Десять лет спустя бывшие одноклассники собираются, чтобы оторваться по полной и поставить на уши весь город. Красавчик Джейк прибыл на вечеринку вместе с ослепительной девушкой, они — идеальная пара и счастливы. Но этой ночью на глаза Джейку попадается его первая любовь, прошлое притягивает его и стучится в память с новой силой. Сможет ли он сделать правильный выбор? И правда ли, что у любви нет срока давности?
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеми
Линден
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДЛСценарист
Джеми
Линден
- Продюсер
Марти
Бауэн
- РКПродюсер
Рид
Кэролин
- Продюсер
Вик
Годфри
- Продюсер
Ченнинг
Татум
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- РАХудожник
Ра
Аранцио-Паррайн
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- СФОператор
Стефен
Фирберг