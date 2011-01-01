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Десять лет спустя

Десять лет спустя (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, 10 Years
Драмы, Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Десять лет спустя бывшие одноклассники собираются, чтобы оторваться по полной и поставить на уши весь город. Красавчик Джейк прибыл на вечеринку вместе с ослепительной девушкой, они — идеальная пара и счастливы. Но этой ночью на глаза Джейку попадается его первая любовь, прошлое притягивает его и стучится в память с новой силой. Сможет ли он сделать правильный выбор? И правда ли, что у любви нет срока давности?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Десять лет спустя»

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