Деннис-мучитель (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.41993, Dennis the Menace
Комедия, Семейный95 мин0+
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О фильме
Пятилетний Деннис — шалун и непоседа — не даeт покоя всем своими проделками. Особенно достаeтся от его проказ соседу — мистеру Уилсону, любителю-садоводу. Однажды в городке объявляется страшный оборванец, ворующий вещи у горожан. Подозрение падает на Денниса, и мальчишка, обидевшись на всех, решает бежать, куда глаза глядят. И попадает в лапы к бродяге. Но не таков Деннис, чтобы испугаться…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НКРежиссёр
Ник
Касл
- УМАктёр
Уолтер
Мэттау
- МГАктёр
Мейсон
Гэмбл
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Лиа
Томпсон
- РСАктёр
Роберт
Стэнтон
- ЭСАктриса
Эми
Сакасиц
- КХАктёр
Келлен
Хэтауэй
- Актёр
Пол
Уинфилд
- Актриса
Наташа
Лионн
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ХКСценарист
Хэнк
Кечэм
- ЭЧПродюсер
Эрнест
Чэмберс
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- УРПродюсер
Уильям
Райан
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- БКХудожница
Бриджет
Келли
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит