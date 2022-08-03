Деннис-мучитель
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Деннис-мучитель

Деннис-мучитель (фильм, 1993) смотреть онлайн

8.41993, Dennis the Menace
Комедия, Семейный95 мин0+

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О фильме

Пятилетний Деннис — шалун и непоседа — не даeт покоя всем своими проделками. Особенно достаeтся от его проказ соседу — мистеру Уилсону, любителю-садоводу. Однажды в городке объявляется страшный оборванец, ворующий вещи у горожан. Подозрение падает на Денниса, и мальчишка, обидевшись на всех, решает бежать, куда глаза глядят. И попадает в лапы к бродяге. Но не таков Деннис, чтобы испугаться…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деннис-мучитель»