Пятилетний Деннис — шалун и непоседа — не даeт покоя всем своими проделками. Особенно достаeтся от его проказ соседу — мистеру Уилсону, любителю-садоводу. Однажды в городке объявляется страшный оборванец, ворующий вещи у горожан. Подозрение падает на Денниса, и мальчишка, обидевшись на всех, решает бежать, куда глаза глядят. И попадает в лапы к бродяге. Но не таков Деннис, чтобы испугаться…

