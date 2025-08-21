Деньги (фильм, 1991) смотреть онлайн
О фильме
Добро пожаловать в жестокий мир больших капиталов, где предательство измеряется в цифрах на банковском счете. Фильм «Деньги» — хладнокровный триллер о мести, в которой главным орудием становится финансовый расчет.
Молодой наследник Фрэнк узнает, что состояние его покойного отца было похищено деловыми партнерами. Оставшись без гроша, он разрабатывает сложный и рискованный план. Используя биржевые механизмы и рыночные манипуляции, Фрэнк начинает методично банкротить каждого из предателей. Путь мщения ведет главного героя через главные финансовые центры мира, стирая границы между справедливостью и жестокостью.
Смотреть «Деньги» стоит ради захватывающего сюжета о трансформации человека, решившего сыграть по правилам той системы, которая его обманула.
