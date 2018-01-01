Wink
Фильмы
День за днем
Актёры и съёмочная группа фильма «День за днем»

Режиссёры

Амос Гитай

Амос Гитай

Amos Gitai
Режиссёр

Актёры

Гассан Аббас

Гассан Аббас

Gassan Abbas
АктёрNadim
Юлиано Мер

Юлиано Мер

Juliano Mer-Khamis
АктёрJules
Далит Кахан

Далит Кахан

Dalit Kahan
АктрисаDidi
Анн Пети-Лагранж

Анн Пети-Лагранж

Anne Petit-Lagrange
АктрисаThe Doctor
Ханна Марон

Ханна Марон

Hanna Maron
АктрисаHanna

Продюсеры

Давид Мандил

Давид Мандил

David Mandil
Продюсер
Лорен Трушо

Лорен Трушо

Laurent Truchot
Продюсер
Эйяль Ширай

Эйяль Ширай

Eyal Shiray
Продюсер
Майкл Тапуа

Майкл Тапуа

Michael Tapuah
Продюсер

Художники

Тьерри Франсуа

Тьерри Франсуа

Thierry François
Художник
Хефи Богем

Хефи Богем

Hefi Bohem
Художник
Мигель Маркин

Мигель Маркин

Miguel Markin
Художник

Монтажёры

Нили Рихтер

Нили Рихтер

Nili Feller
Монтажёр
Рубен Коренфельд

Рубен Коренфельд

Ruben Korenfeld
Монтажёр

Композиторы

Филипп Эдель

Филипп Эдель

Philippe Eidel
Композитор
Филлип Кадо

Филлип Кадо

Phillip Kado
Композитор
Иосиф Барданашвили

Иосиф Барданашвили

Josef Bardanashvili
Композитор