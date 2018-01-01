День за днем (фильм, 1998) смотреть онлайн

День за днем
1998, Yom Yom
Драма, Комедия18+

О фильме

Брак Мойше и Диди трещит по швам, жизнь полна случайностей, а страх Мойше за здоровье, родителей, секс, общение и бизнес постоянен. Мать Мойше - еврейка, отец - араб, который никак не может определиться продавать или нет землю его предков.

Страна
Израиль, Франция
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

