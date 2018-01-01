День за днем (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Yom Yom
Драма, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Брак Мойше и Диди трещит по швам, жизнь полна случайностей, а страх Мойше за здоровье, родителей, секс, общение и бизнес постоянен. Мать Мойше - еврейка, отец - араб, который никак не может определиться продавать или нет землю его предков.
День за днем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Амос
Гитай
- ГААктёр
Гассан
Аббас
- ЮМАктёр
Юлиано
Мер
- ДКАктриса
Далит
Кахан
- АПАктриса
Анн
Пети-Лагранж
- ХМАктриса
Ханна
Марон
- ДМПродюсер
Давид
Мандил
- ЛТПродюсер
Лорен
Трушо
- ЭШПродюсер
Эйяль
Ширай
- МТПродюсер
Майкл
Тапуа
- ТФХудожник
Тьерри
Франсуа
- ХБХудожник
Хефи
Богем
- ММХудожник
Мигель
Маркин
- НРМонтажёр
Нили
Рихтер
- РКМонтажёр
Рубен
Коренфельд
- ФЭКомпозитор
Филипп
Эдель
- ФККомпозитор
Филлип
Кадо
- ИБКомпозитор
Иосиф
Барданашвили