День за днем (фильм, 1998) смотреть онлайн

Брак Мойше и Диди трещит по швам, жизнь полна случайностей, а страх Мойше за здоровье, родителей, секс, общение и бизнес постоянен. Мать Мойше - еврейка, отец - араб, который никак не может определиться продавать или нет землю его предков.



День за днем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.