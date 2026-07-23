День разоблачения (фильм, 2026) смотреть онлайн
2026, Disclosure Day
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Человечество узнаёт оприбытии наЗемлю инопланетян, чьё существование долгое время тщательно скрывалось.
СтранаСША, Канада, Новая Зеландия, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Джош
О’Коннор
- Актёр
Колин
Фёрт
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- Актёр
Колман
Доминго
- Актёр
Уайатт
Рассел
- Актёр
Генри
Ллойд-Хьюз
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- ТМАктёр
Томми
Мартинес
- ГБАктриса
Гэбби
Бинс
- ДШАктёр
Джереми
Шамос
- БУАктёр
Брэндон
Уилсон
- ЛХАктёр
Лэнс
Хойт
- СГАктёр
Сальвадор
Герерро мл.
- БКАктёр
Брайан
Кейдж
- ЭВАктёр
Эллиотт
Виллар
- НРАктёр
Ной
Роббинс
- БХАктёр
Брайан
Хатчинсон
- АМАктёр
Амир
Малаклу
- ДПАктёр
Джим
Пэррак
- КТАктёр
Кларк
Торелл
- ЭСАктриса
Элизабет
Стэнли
- ЭДАктриса
Эмили
Джексон
- МСАктриса
Марго
Сейберт
- ЭБАктёр
Эфраим
Бирни
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- СРАктёр
Стиви
Рэй Дэллимор
- КГАктёр
Картер
Гилл
- ЛЛАктёр
Люк
Леско
- ЭБАктриса
Эбони
Бут
- БГАктёр
Боб
Гринберг
- АКАктёр
Аарон
Коста Гэнис
- ММАктриса
Марта
Морган
- РЮАктёр
Ревон
Юсиф
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- КМПродюсер
Кристи
Макоско Кригер
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- ММПродюсер
Майкл
Мансури
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Толстых
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АГАктриса дубляжа
Ася
Гордиевская
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зорина
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ОЗАктёр дубляжа
Олег
Зима
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Баженов
- АРАктёр дубляжа
Алексей
Русол
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ИЗАктриса дубляжа
Ирина
Зубкова
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АШХудожник
Адам
Штокхаузен
- ПТХудожник
Пол
Тэйзуэлл
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс