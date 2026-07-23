День разоблачения
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День разоблачения

День разоблачения (фильм, 2026) смотреть онлайн

2026, Disclosure Day
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Человечество узнаёт оприбытии наЗемлю инопланетян, чьё существование долгое время тщательно скрывалось.

Страна
США, Канада, Новая Зеландия, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День разоблачения»