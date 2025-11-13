День независимости
Wink
Фильмы
День независимости

День независимости (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Day of Independence
Семейный, Исторический18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Драматический фильм, действие которого происходит в лагере для интернированных японо-американцев во время Второй мировой войны, исследует историю одной семьи и повествует о жертвах и триумфе тех, кто выстоял и выжил благодаря стойкости, мужеству и игре в бейсбол.

Страна
США
Жанр
Семейный, Спортивный, Исторический

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День независимости»