День независимости (фильм, 2003) смотреть онлайн

Драматический фильм, действие которого происходит в лагере для интернированных японо-американцев во время Второй мировой войны, исследует историю одной семьи и повествует о жертвах и триумфе тех, кто выстоял и выжил благодаря стойкости, мужеству и игре в бейсбол.

