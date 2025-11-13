День независимости (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Independence Day
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Мэри Энн Тейлор любит свой родной городок в штате Техас. Она работает официанткой, мечтает о карьере фотографа в большом городе и встречается с автомехаником Джеком Паркером. Однажды Джек узнает, что его сестру Нэнси жестоко избивает ее муж Лес. Пока он пытается помочь Нэнси, Мэри Энн должна решить остаться ли ей с Джеком или уехать в Калифорнию без него.
Рейтинг
6.5 IMDb
- РМРежиссёр
Роберт
Мэндел
- ККАктриса
Кэтлин
Куинлэн
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- Актриса
Фрэнсис
Стернхаген
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- Актриса
Дайэнн
Уист
- ЙЗАктёр
Йозеф
Зоммер
- БРАктёр
Берт
Ремсен
- Актёр
Ричард
Фарнсуорт
- БААктриса
Брук
Алдерсон
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- ЭХАктриса
Энн
Хейни
- ДБАктриса
Джуди
Браун
- ДПАктёр
Джефф
Полк
- ЗДАктёр
Захари
ДеЛоач
- ССАктёр
Скотт
Симпсон
- ЛСАктёр
Лэйн
Симпсон
- ШСАктриса
Шерил
Смит
- КЭАктёр
Кеннет
Э. Рейнольдс
- БСАктёр
Баз
Сойер
- РРАктёр
Рональд
Ринер
- ДМАктёр
Джеки
Мартин
- БСАктриса
Банни
Саммерс
- СРАктриса
Сьюзэн
Руттан
- ДДАктёр
Дэвид
Дунард
- МЭАктриса
Мэри
Энн Смит
- ЛГАктёр
Лэнс
Гордон
- КСАктёр
Кенни
Стадер
- ГЭАктёр
Гленн
Э. Грэй
- БФАктёр
Брюс
Фландерс
- ЭХАктриса
Эдриэнн
Хэмптон
- ДСАктёр
Дон
Слаттон
- СУАктёр
Стив
Уиппл
- МДАктёр
Мак
Джонс
- БХАктёр
Боб
Харкс
- ЭХСценарист
Элис
Хоффман
- ДХПродюсер
Дэниэл
Х. Блатт
- РСПродюсер
Роберт
Сингер
- ТХМонтажёр
Тина
Хирш
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ЧРОператор
Чарльз
Рошер мл.
- ЧБКомпозитор
Чарльз
Бёрнстин