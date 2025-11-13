День независимости (фильм, 1983) смотреть онлайн

Мэри Энн Тейлор любит свой родной городок в штате Техас. Она работает официанткой, мечтает о карьере фотографа в большом городе и встречается с автомехаником Джеком Паркером. Однажды Джек узнает, что его сестру Нэнси жестоко избивает ее муж Лес. Пока он пытается помочь Нэнси, Мэри Энн должна решить остаться ли ей с Джеком или уехать в Калифорнию без него.

