День благодарения (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Thanksgiving
Ужасы105 мин18+
О фильме
Плимут, штат Массачусетс. Давка вторговом центре вЧёрную пятницу, совпавшую сДнём благодарения—празднике, зародившемся вэтом городке,—унесла жизни нескольких человек. Годспустя, надев маску первого местного губернатора Джона Карвера иукрав измузея еготопор, неизвестный начинает охоту навиновных втой трагедии.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- НВАктриса
Нелл
Верлак
- Актёр
Патрик
Демпси
- ГДАктёр
Гэбриел
Дэвенпорт
- ДТАктёр
Джейлен
Томас Брукс
- ММАктёр
Майло
Манхейм
- ДУАктриса
Дженна
Уоррен
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- ККАктриса
Карен
Клише
- ЭРАктриса
Эддисон
Рэй
- ТОАктёр
Тай
Олссон
- Актриса
Джина
Гершон
- ЛГАктриса
Линн
Гриффин
- ДМАктёр
Дерек
МакГрат
- КТАктриса
Кэтерин
Троуэлл
- МААктёр
Мика
Амонсен
- АБАктриса
Аманда
Баркер
- ШГАктриса
Шэйлин
Гриффин
- ТДАктёр
Тим
Диллон
- КСАктёр
Крис
Сэндифорд
- ДГАктриса
Джеймс
Голдман
- РЮАктёр
Расселл
Юэнь
- ДТАктёр
Джефф
Теравайнен
- ДДАктёр
Джо
Делфин
- ДДАктёр
Дориан
Джордано
- ХКАктриса
Хейли
Киттл
- ЭНАктриса
Эрика
Нонато
- ДБАктёр
Джо
Бостик
- ЖКАктёр
Жозеф
Клод Дюбуа
- ФДАктёр
Фрэнк
Дж. Зупанчич
- АЭАктёр
Александр
Эллиот
- ЭБАктёр
Энди
Бурман
- НРАктёр
Нил
Роблс
- КДАктёр
Карлайл
Дж. Уильямс
- АМАктёр
Адам
МакДональд
- ДБАктёр
Дэниэл
Бейзер-Хант
- ДРСценарист
Джефф
Ренделл
- Сценарист
Элай
Рот
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ДРПродюсер
Джефф
Ренделл
- Продюсер
Элай
Рот
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- МХОператор
Милан
Хадима
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс