День благодарения (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Thanksgiving
Ужасы105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Плимут, штат Массачусетс. Давка вторговом центре вЧёрную пятницу, совпавшую сДнём благодарения—празднике, зародившемся вэтом городке,—унесла жизни нескольких человек. Годспустя, надев маску первого местного губернатора Джона Карвера иукрав измузея еготопор, неизвестный начинает охоту навиновных втой трагедии.

Страна
США, Канада, Австралия
Жанр
Ужасы
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

