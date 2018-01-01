Wink
Фильмы
Дело семейное
Актёры и съёмочная группа фильма «Дело семейное»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело семейное»

Режиссёры

Алекс Уинтер

Алекс Уинтер

Alex Winter
Режиссёр

Актёры

Джинни Вон

Джинни Вон

Jinny Wong
АктрисаLindsey
Алекс Уинтер

Алекс Уинтер

Alex Winter
Актёр
Кая Скоделарио

Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
АктрисаMegan
Энтони Кэрриган

Энтони Кэрриган

Anthony Carrigan
Актёр
Жоэль Лакурсьер

Жоэль Лакурсьер

Joel Lacoursiere
АктёрOfficer Powell

Сценаристы

Майкл М.Б. Галвин

Майкл М.Б. Галвин

Michael M.B. Galvin
Сценарист

Продюсеры

Кэйтлин Делани

Кэйтлин Делани

Caitlin Delaney
Продюсер
Расселл Холландер

Расселл Холландер

Russell Hollander
Продюсер
Майкл Чо

Майкл Чо

Michael Cho
Продюсер

Художники

Алехандро Рейс-Андре

Алехандро Рейс-Андре

Alejandro Reyes-Andreu
Художник

Композиторы

Пол Леонард-Морган

Пол Леонард-Морган

Paul Leonard-Morgan
Композитор