Дело было в Нигерии
Актёры и съёмочная группа фильма «Дело было в Нигерии»

Режиссёры

Эма Эдосио

Ema Edosio
Режиссёр

Актёры

Абелла Домдом Доминик

Abella Domdom Dominic
Актриса
Рут Эль Фиго Феликс

Ruth El Phygo Felix
Актриса
Энума Олисе

Enumah Oliseh
Актриса
Дебора Аййегбени

Deborah Aiyegbeni
Актриса

Сценаристы

Эма Эдосио

Ema Edosio
Сценарист
Адебайо Одуволе

Adebayo Oduwole
Сценарист

Продюсеры

Эма Эдосио

Ema Edosio
Продюсер
Джефф Джейкобсон

Jeff Jacobson
Продюсер

Композиторы

Жан-Лу Пинсон

Jean-Loup Pinson
Композитор