Фильм Дело было в Нигерии
2025, When Nigeria Happens
Драма18+
О фильме
«Дело было в Нигерии» рассказывает историю группы неудачливых танцоров: Фагбо, Покко, Лайтер, Движение, Колос и Поппи, которые живут ради своего искусства и бросают вызов ожиданиям общества. Их мир рушится, когда мать Фагбо тяжело заболевает, оставляя его в отчаянном положении из-за отсутствия средств к существованию, а общественное давление ставит под угрозу их союз и мечты.
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 IMDb