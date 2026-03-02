Дэллоуэй
Дэллоуэй (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Dalloway
Фантастика, Триллер18+

О фильме

Писательница Кларисса впоисках вдохновения отправляется варт-резиденцию, управляемую искусственным интеллектом, иоказывается всмертельной ловушке.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

