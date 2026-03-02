Дэллоуэй (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Dalloway
Фантастика, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Писательница Кларисса впоисках вдохновения отправляется варт-резиденцию, управляемую искусственным интеллектом, иоказывается всмертельной ловушке.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЯГРежиссёр
Ян
Гозлан
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- АМАктриса
Анна
Муглалис
- Актёр
Фредерик
Пьеро
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- Актриса
Милен
Фармер
- МЛАктриса
Мари
Лекомте
- ПГАктриса
Пили
Груан
- МААктриса
Маджлинда
Агадж
- ССАктёр
Серж
Свисен
- МААктёр
Марк
Айронс
- ЖГАктриса
Жюльет
Гудо
- СВАктриса
Стефани
Ван Виве
- НОАктриса
Наима
Островский
- ЭДАктриса
Эдриэнн
Д’Анна
- ЯГСценарист
Ян
Гозлан
- НБСценарист
Николя
Бове-Леврар
- ТКСценарист
Томас
Круитхоф
- ТдСценарист
Татьяна
де Росней
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ДКПродюсер
Дэвид
Клейкенс
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби