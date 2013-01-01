Def Leppard - Viva! Hysteria: Live at the Joint, Las Vegas (фильм, 2013) смотреть онлайн

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Def Leppard остается одной из наиболее впечатляющих рок-групп в мире, продажи альбомов которой по всему миру составляют 100 миллионов. За последние 30 лет концерты Def Leppard являются одними из самых кассовых, а билеты на них распродаются во всем мире. Альбом HYSTERIA (продюсер — Роберт Джон «Матт» Ланг) после своего выхода занял первое место в рейтинге Billboard 200 США, а также первое место в рейтинге UK Albums Chart. Впервые в истории Def Leppard исполнили альбом HYSTERIA полностью в рамках серии из одиннадцати концертов, которая началась 22 марта 2013 на сцене The Joint гостинично-игорного комплекса Hard Rock в Лас-Вегасе. Кроме того, группа выступала под вымышленным названием DED FLATBIRD (оно возникло после того, как однажды кто-то по ошибке произнес Dead Flat Bird вместо Def Leppard). Два разных сет-листа для открытия, по 35 мин. перед каждым концертом. Группа представила несколько редко исполняемых песен из ранних времен существования коллектива, полюбившихся фанатам, а также подборку своих величайших хитов, делая акцент на культовых композициях из разных периодов творчества. Концерт Viva! HYSTERIA отличается сложным дизайном декораций, созданных специально для серии концертов Def Leppard в Лас-Вегасе. Знаменитые сногсшибательные выступления Def Leppard на крупных аренах теперь можно посмотреть у вас дома, ведь Viva! HYSTERIA — первая полная запись концерта Def Leppard, снятая в HD качестве и выпущенная для продажи. Наконец, в Viva! HYSTERIA впервые за всю историю группы представлены все песни из культового альбома (не считая концептуальных альбомов) от начала до конца. Аудио/видео релиз для продажи. Концерт Viva! HYSTERIA не похож ни на одно выступление, которое Def Leppard отыграли или когда-либо отыграют.



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