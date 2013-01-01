Def Leppard - And There Will Be a Next Time (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Джо Эллиотт из Def Leppard сказал на их веб-сайте: «У меня была идея, что мы должны снять одно из шоу тура 2016 года, потому что помимо «Viva! Hysteria, у нас не было съемок живых выступлений с 1988 года. С выходом нового альбома, который был так хорошо принят, это был просто случай, где это сделать. Со второй секунды свет в зале погас, мы могли видеть закат со сцены, и энергия толпы, казалось, только усилилась. Это был хороший выбор и отличный способ задокументировать Def Leppard в 2016 году».



Def Leppard - And There Will Be a Next Time смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.