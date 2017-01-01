Дебют (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Дебют
Документальные80 мин18+
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Сюжет
Бездушная атмосфера женской исправительной колонии разрушает личность заключeнных, убивает в них всю женственность. В фильме рассматривается рациональность длительных тюремных заключений для женщин с детьми и их усердное стремление всегда оставаться женщиной, несмотря ни на что.
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Информация
СтранаБеларусь
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.8 IMDb