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Дебют (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Дебют
Документальные80 мин18+

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Сюжет

Бездушная атмосфера женской исправительной колонии разрушает личность заключeнных, убивает в них всю женственность. В фильме рассматривается рациональность длительных тюремных заключений для женщин с детьми и их усердное стремление всегда оставаться женщиной, несмотря ни на что.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.8 IMDb