Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Oneul bam, segyeeseo i sarangi sarajinda haedo
Мелодрама, Драма18+
О фильме
Чтобы хулиганы отстали отего соседа попарте, старшеклассник КимДжэ-вон выполняет ихтребование ипредлагает встречаться красотке ХанСо-юн, которая всем отказывает. Кего удивлению, девушка соглашается, нос условиями: ониобщаются кратко итолько после школы; онине должны влюбляться друг вдруга. Джэ-вон начинает ходить сней насвидания, понятия неимея, чтоСо-юн страдает отантероградной амнезии—неспособности формировать новые воспоминания.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.2 IMDb