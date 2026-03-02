Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью
Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Oneul bam, segyeeseo i sarangi sarajinda haedo
Мелодрама, Драма18+

О фильме

Чтобы хулиганы отстали отего соседа попарте, старшеклассник КимДжэ-вон выполняет ихтребование ипредлагает встречаться красотке ХанСо-юн, которая всем отказывает. Кего удивлению, девушка соглашается, нос условиями: ониобщаются кратко итолько после школы; онине должны влюбляться друг вдруга. Джэ-вон начинает ходить сней насвидания, понятия неимея, чтоСо-юн страдает отантероградной амнезии—неспособности формировать новые воспоминания.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.2 IMDb