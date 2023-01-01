David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.01973, David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
Концерты86 мин12+
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Сюжет
Культовая классика глэм-рока — Дэвид Боуи в роли своего андрогинного альтер-эго Зигги Стардаста, чей последний концерт состоялся в Хаммерсмит-Одеон, Лондон, в 1973 году.
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