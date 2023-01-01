David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (фильм, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

Культовая классика глэм-рока — Дэвид Боуи в роли своего андрогинного альтер-эго Зигги Стардаста, чей последний концерт состоялся в Хаммерсмит-Одеон, Лондон, в 1973 году.



David Bowie - Ziggy Stardust and the Spiders from Mars смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в рус�ской озвучке на видеосервисе Wink.