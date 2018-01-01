Wink
Давай! Давай!
Актёры и съёмочная группа фильма «Давай! Давай!»

Режиссёры

Юсеф Фарес

Josef Fares
Режиссёр

Актёры

Ян Фарес

Jan Fares
АктёрFarsan
Лале Пуркарим

Laleh Pourkarim
АктрисаYasmin
Торкель Петерссон

Torkel Petersson
АктёрMåns / Roro's friend
Леонард Терфельт

Leonard Terfelt
АктёрPaul / Yasmin's brother
Беньям Эрикссон

Benyam Eriksson
АктёрBenson
Хатун Фарес

Khatoun Fares
АктёрFarmor
Софи Хелледай

Sofi Helleday
АктрисаJenny / Måns's girlfriend
Фарес Фарес

Fares Fares
АктёрRoro
Абдулахад Фарес

Abdulahad Fares
АктёрAbdul
Тува Новотны

Tuva Novotny
АктрисаLisa / Roro's girlfriend

Сценаристы

Юсеф Фарес

Josef Fares
Сценарист

Продюсеры

Лукас Мудиссон

Lukas Moodysson
Продюсер
Анна Энтони

Anna Anthony
Продюсер

Художники

Дениза Ёстхольм

Denise Östholm
Художница

Монтажёры

Михал Лещиловский

Michal Leszczylowksi
Монтажёр

Композиторы

Даниэль Лемма

Daniel Lemma
Композитор