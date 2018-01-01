WinkФильмыДавай! Давай!Актёры и съёмочная группа фильма «Давай! Давай!»
Актёры и съёмочная группа фильма «Давай! Давай!»
Режиссёры
Актёры
АктёрFarsan
Ян ФаресJan Fares
АктрисаYasmin
Лале ПуркаримLaleh Pourkarim
АктёрMåns / Roro's friend
Торкель ПетерссонTorkel Petersson
АктёрPaul / Yasmin's brother
Леонард ТерфельтLeonard Terfelt
АктёрBenson
Беньям ЭрикссонBenyam Eriksson
АктёрFarmor
Хатун ФаресKhatoun Fares
АктрисаJenny / Måns's girlfriend
Софи ХелледайSofi Helleday
АктёрRoro
Фарес ФаресFares Fares
АктёрAbdul
Абдулахад ФаресAbdulahad Fares
АктрисаLisa / Roro's girlfriend