Давай! Давай! (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Jalla! Jalla!
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Швед Менс и ливанец Роро - клёвые парни, друзья не разлей вода. Чистят пруды, убирают мусор в городском парке, а в свободное время решают личные проблемы.
Роро попал в силки традиций - он с рождения помолвлен с девушкой Ясмин, но по уши влюблен в другую. Его шведская возлюбленная ждет-не дождется, когда он представит её своей бесчисленной родне. Но тогда Ясмин отправят на родину, в Ливан, а жизнь там гораздо скучнее, чем в старушке-Швеции. Как честный человек, Роро обязан жениться. Осталось решить на ком!
