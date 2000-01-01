Давай! Давай! (фильм, 2000) смотреть онлайн

Швед Менс и ливанец Роро - клёвые парни, друзья не разлей вода. Чистят пруды, убирают мусор в городском парке, а в свободное время решают личные проблемы.



Роро попал в силки традиций - он с рождения помолвлен с девушкой Ясмин, но по уши влюблен в другую. Его шведская возлюбленная ждет-не дождется, когда он представит её своей бесчисленной родне. Но тогда Ясмин отправят на родину, в Ливан, а жизнь там гораздо скучнее, чем в старушке-Швеции. Как честный человек, Роро обязан жениться. Осталось решить на ком!



