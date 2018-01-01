Wink
Дары гор
Актёры и съёмочная группа фильма «Дары гор»

Режиссёры

Араш Рахша

Arash Rakhsha
Режиссёр

Актёры

Хамид Алимохамади

Hamid Alimohamadi
Актёр
Яссер Дадраст

Yasser Dadrast
Актёр

Сценаристы

Араш Рахша

Arash Rakhsha
Сценарист

Продюсеры

Деклан Болдуин

Declan Baldwin
Продюсер
Кейт Болджер

Kate Bolger
Продюсер
Карл Хартман

Karl Hartman
Продюсер
Можган Хасани Эсфехани

Mojgan Hasani Esfehani
Продюсер
Сара Хасани Эсфехани

Sara Hasani Esfehani
Продюсер
Махса Кетаби

Mahsa Ketabi
Продюсер
Пега Рахша,

Pegah Rakhsha
Продюсер
Иман Валиэй

Iman Valiei
Продюсер

Операторы

Араш Рахша

Arash Rakhsha
Оператор

Композиторы

Асо Кохзади

Aso Kohzadi
Композитор