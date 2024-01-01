Фильм Дары гор

Из-за бедности в курдских сёлах Ирана многие люди вынуждены зарабатывать на жизнь контрабандой, перевозя товары через опасную ирано-иракскую границу. Такая форма контрабанды называется колбари, а люди — колбарами. Это история Хамида и Яссера — двух близких друзей, которых втянули в колбари.



Дары гор покупка билетов в кино онлайн