Фильм Дары гор
2024, All the Mountains Give
Документальный, Криминал18+
О фильме
Из-за бедности в курдских сёлах Ирана многие люди вынуждены зарабатывать на жизнь контрабандой, перевозя товары через опасную ирано-иракскую границу. Такая форма контрабанды называется колбари, а люди — колбарами. Это история Хамида и Яссера — двух близких друзей, которых втянули в колбари.
СтранаИран
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Рейтинг
- АРРежиссёр
Араш
Рахша
- ХААктёр
Хамид
Алимохамади
- ЯДАктёр
Яссер
Дадраст
- АРСценарист
Араш
Рахша
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- КБПродюсер
Кейт
Болджер
- КХПродюсер
Карл
Хартман
- МХПродюсер
Можган
Хасани Эсфехани
- СХПродюсер
Сара
Хасани Эсфехани
- МКПродюсер
Махса
Кетаби
- ПРПродюсер
Пега
Рахша,
- ИВПродюсер
Иман
Валиэй
- АРОператор
Араш
Рахша
- АККомпозитор
Асо
Кохзади