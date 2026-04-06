Фильм Дама с камелиями
1936, Camille
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Веселая, циничная, любящая шампанское и драгоценности, мужчин и развлечения, Маргарита Готье знакомится в театре с молодым дворянином Арманом Дювалем и известным светским львом бароном де Варвилем.
Арман красив, беден и идеализирует Маргариту, барон же знает ей цену, немолод, некрасив, но очень богат и готов оплачивать все ее прихоти в обмен на радости совместной жизни. Каждый по-своему любит ее...
Маргарита делает нелегкий выбор в пользу бедности. Но планам на счастливую семейную жизнь не суждено сбыться - отец Армана в панике умоляет Маргариту оставить сына, не губить карьеру юноши. Влюбленная женщина должна совершить подвиг во имя любви...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- ГГАктриса
Грета
Гарбо
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- ЛБАктёр
Лайонел
Бэрримор
- ЭААктриса
Элизабет
Аллан
- ДРАктриса
Джесси
Ральф
- ГДАктёр
Генри
Дэниелл
- ЛУАктриса
Ленор
Ульрик
- ЛХАктриса
Лаура
Хоуп Крюс
- РОАктёр
Рекс
О’Мэлли
- МОАктриса
Мариска
Олдрич
- МБАктриса
Мэрион
Балу
- ФБАктриса
Филлис
Бэрри
- МБАктриса
Мэй
Битти
- ДБАктриса
Дэйзи
Бельмор
- УБАктёр
Уилсон
Бендж
- ДБАктёр
Джон
Брайан
- ДКАктриса
Джорджия
Кейн
- ЛШАктриса
Лита
Шеврет
- ЭКАктёр
Э.Э.
Клайв
- МКАктриса
Мэйбл
Колкорд
- ЧДАктёр
Чаппель
Доссетт
- ЭДАктриса
Элспет
Даджон
- ЭЭАктриса
Элси
Эсмонд
- РЭАктёр
Рекс
Эванс
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- ДГАктриса
Дороти
Грэйнджер
- СХАктёр
Сэм
Харрис
- СХАктриса
Сибил
Харрис
- МХАктриса
Мод
Хьюм
- ОХАктёр
Олаф
Хайттен
- ТДАктриса
Тайни
Джонс
- ЮКАктёр
Юджин
Кинг
- ФЛАктёр
Фриц
Лейбер мл.
- ДЛАктриса
Джоан
Лесли
- ГЛАктриса
Гвендолин
Логан
- ЭМАктёр
Эдвин
Максвелл
- ЛПАктёр
Лайонел
Пейп
- ДПАктёр
Джон
Пикорри
- ГБАктёр
Гай
Бейтс Пост
- ФРАктёр
Фрэнк
Рейхер
- ЙШАктёр
Йорк
Шервуд
- БХПродюсер
Бернард
Х. Химэн
- ИТПродюсер
Ирвинг
Тальберг
- МБМонтажёр
Маргарет
Бут
- УХОператор
Уильям
Х. Дэниелс
- КФОператор
Карл
Фройнд
- ХСКомпозитор
Херберт
Стотхарт