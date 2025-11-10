Фильм Далекие близкие

О фильме
1980-е. В семье состоятельного врача и его красавицы-жены Марии рождается долгожданная дочь Ребекка. Но большое родимое пятно на лице девочки кажется матери дурным знаком. Она отдаляется от дочери и пытается сократить её контакты с окружающими. Одиночество способствует пробуждению у девочки интереса к музыке, и это увлечение поддерживает сестра её отца, известная пианистка.
Рейтинг
6.3 IMDb
- Режиссёр
Марко
Туллио Джордана
- ФЗАктриса
Флора
Замбелло
- ЛДАктёр
Луиджи
Диберти
- ВБАктриса
Валентина
Белле
- ППАктёр
Паоло
Пьеробон
- Актриса
Анджела
Фонтана
- Сценарист
Марко
Туллио Джордана
- МВСценарист
Мариапия
Веладиано
- ГМСценарист
Глория
Малатеста
- МБСценарист
Марко
Беллоккьо
- СГПродюсер
Симоне
Гаттони
- МБПродюсер
Марко
Беллоккьо
- ГРПродюсер
Гауди
Росси
- ДМХудожница
Джемма
Масканьи
- ФКХудожник
Федерико
Кало Кардуччи
- АДХудожница
Андреа
Ди Пальма
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли