Фильм Далекие близкие

Далекие близкие
Далекие близкие

Далекие близкие

2024, La vita accanto
Драма18+
О фильме

1980-е. В семье состоятельного врача и его красавицы-жены Марии рождается долгожданная дочь Ребекка. Но большое родимое пятно на лице девочки кажется матери дурным знаком. Она отдаляется от дочери и пытается сократить её контакты с окружающими. Одиночество способствует пробуждению у девочки интереса к музыке, и это увлечение поддерживает сестра её отца, известная пианистка.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 IMDb

