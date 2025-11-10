Фильм Далекие близкие

1980-е. В семье состоятельного врача и его красавицы-жены Марии рождается долгожданная дочь Ребекка. Но большое родимое пятно на лице девочки кажется матери дурным знаком. Она отдаляется от дочери и пытается сократить её контакты с окружающими. Одиночество способствует пробуждению у девочки интереса к музыке, и это увлечение поддерживает сестра её отца, известная пианистка.

