Daft Punk - Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Interstella 5555 — мультипликационный мюзикл, в основе которого лежит знаменитый альбом Discovery группы Daft Punk, продажи которого превысили 3,2 миллиона по всему миру. Фильм является продолжением совместного проекта Daft Punk и всемирно известного Лэйдзи Мацумото, легенды японской анимации. В него вошли песн и One More Time, Harder Better Faster Stronger, Aerodynamic и Digital Love.



