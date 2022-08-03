Даффи Дак: Охотники за чудовищами
Wink
Детям
Даффи Дак: Охотники за чудовищами

Даффи Дак: Охотники за чудовищами (фильм, 1988) смотреть онлайн

7.91988, Daffy Duck's Quackbusters
Мультфильм, Комедия75 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Селезень Даффи Дак случайно оказывается наследником целого состояния, но покойный миллионер завещал, что эти средства могут быть пущены только на доброе дело, иначе дух богача вернeтся и заберeт все деньги обратно. Тогда Даффи, взяв в долю Порки, Сильвестра и Багса Банни, решает открыть агентство по борьбе с призраками.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Даффи Дак: Охотники за чудовищами»