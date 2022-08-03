Даффи Дак: Охотники за чудовищами (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.91988, Daffy Duck's Quackbusters
Мультфильм, Комедия75 мин0+
О фильме
Селезень Даффи Дак случайно оказывается наследником целого состояния, но покойный миллионер завещал, что эти средства могут быть пущены только на доброе дело, иначе дух богача вернeтся и заберeт все деньги обратно. Тогда Даффи, взяв в долю Порки, Сильвестра и Багса Банни, решает открыть агентство по борьбе с призраками.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГФРежиссёр
Грег
Форд
- ФФРежиссёр
Фриц
Фрилинг
- ЧДРежиссёр
Чак
Джонс
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- МТАктёр
Мэл
Торм
- РФАктёр
Рой
Файастоун
- БУАктриса
Б.Дж.
Уорд
- БФАктёр
Бен
Фроммер
- ДБАктриса
Джули
Беннетт
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- МКАктёр
Марк
Кауслер
- ГФСценарист
Грег
Форд
- ММСценарист
Майкл
Мальтезе
- КХПродюсер
Кэтлин
Хелппи-Шипли
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ТБМонтажёр
Трег
Браун
- УЛКомпозитор
Уильям
Лава
- КВКомпозитор
Карл
В. Сталлинг
- ХУКомпозитор
Хэл
Уилнер