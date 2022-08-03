Даффи Дак: Охотники за чудовищами (фильм, 1988) смотреть онлайн

Селезень Даффи Дак случайно оказывается наследником целого состояния, но покойный миллионер завещал, что эти средства могут быть пущены только на доброе дело, иначе дух богача вернeтся и заберeт все деньги обратно. Тогда Даффи, взяв в долю Порки, Сильвестра и Багса Банни, решает открыть агентство по борьбе с призраками.

