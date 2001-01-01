Чужой (фильм, 2001) смотреть онлайн

Роковая ошибка ученых привела к тому, что на волю вырвалось детище их безумных экспериментов - злобная, неуязвимая тварь, способная существовать на Земле и в космосе. Являясь идеальным объектом для исследований, эта субстанция может стать в руках злодеев несокрушимым оружием Судного дня.



Вскоре становится ясно, что остановить адское создание, питающееся человеческой плотью, смогут лишь бесстрашные знатоки своего дела - детектив Майк Коннорс и доктор Нэнси Бёрнем, немедленно отправляющиеся на поиски опасного беглеца. Они готовы любыми средствами противостоять чужому, неведомому организму, но смогут ли люди победить врага, для которого человечество - всего лишь досадная помеха на пути к завоеванию всего мира?



