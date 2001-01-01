Чужой (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Роковая ошибка ученых привела к тому, что на волю вырвалось детище их безумных экспериментов - злобная, неуязвимая тварь, способная существовать на Земле и в космосе. Являясь идеальным объектом для исследований, эта субстанция может стать в руках злодеев несокрушимым оружием Судного дня.
Вскоре становится ясно, что остановить адское создание, питающееся человеческой плотью, смогут лишь бесстрашные знатоки своего дела - детектив Майк Коннорс и доктор Нэнси Бёрнем, немедленно отправляющиеся на поиски опасного беглеца. Они готовы любыми средствами противостоять чужому, неведомому организму, но смогут ли люди победить врага, для которого человечество - всего лишь досадная помеха на пути к завоеванию всего мира?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джим
Уайнорски
- ТДАктриса
Тамара
Дейвис
- ДБАктёр
Джон
Бек
- КААктёр
Кертис
Армстронг
- РГАктёр
Редмонд
Глисон
- ТРАктриса
Тереза
Расселл
- ДКАктёр
Дэниэл
Куинн
- ЛДАктриса
Лиди
Денье
- Актёр
Патрик
Малдун
- ДКАктёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДААктёр
Джо
Авалон
- КДСценарист
Кертис
Джозеф
- ДМСценарист
Дэвид
Мэйсон
- Продюсер
Стивен
Пол
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- ЛМПродюсер
Лиза
М. Хансен
- ДВХудожница
Донна
Виллински
- РХХудожник
Роберт
Хуммель
- ККМонтажёр
Крэйг
Китсон
- НАКомпозитор
Нил
Акри