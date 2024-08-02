Чужие (фильм, 2008) смотреть онлайн

Действие картины происходит в наши дни в зоне внутринационального конфликта. В горячую точку прибывает группа американских врачей с благотворительной миссией. Однако судьба готовит им такие испытания, когда придется рисковать не только своей карьерой...



Как из врача и любящего супруга превратиться в неистового убийцу? На какие поступки толкает собственное одиночество? Как противоестественная связь может стать нормой? Столкновение культур. Конфликт традиций и современной морали. Страх и осуждение, измена и безразличие, ревность и жестокость.



Герои фильма отражают сущность, настрой того общества, представителями которого они являются. Привить чужому миру свою мораль? Задача не из легких, потому что «своей» морали не бывает, мораль — она одна для всех.

