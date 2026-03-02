2003 год. Родители отправляют 12-летнего Бена влетний лагерь поводному поло, гдеон оказывается втянут втравлю одного изребят. Ставший целью издевательств Илай страдает акне, икаждый сверстник должен избегать его, ав случае прикосновения оттереть иотмыть пострадавший участок кожи, чтобы незаразиться «чумой». Бенразрывается между желанием быть частью коллектива исопереживанием жертве травли.

