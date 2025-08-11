Чудо (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Miracle
Спортивный, Драма12+
История триумфа хоккейной сборной США, вырвавшейся в чемпионы Олимпиады 1980 года… Легендарная хоккейная игра между сборными СССР и США на зимних Олимпийских играх в 1980 году. Выступая в ранге фаворита и действующего чемпиона мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной, составленной из игроков студенческих команд.
СтранаКанада, США
ЖанрСпортивный, Драма
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Гэвин
О’Коннор
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ММАктёр
Майкл
Мантенуто
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- НУАктёр
Нэйтан
Уэст
- КМАктёр
Кеннет
Митчелл
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- ПОАктёр
Патрик
О’Брайан Демси
- ЭКАктёр
Эдди
Кэхилл
- Актёр
Курт
Рассел
- ЭГСценарист
Эрик
Гуггенхейм
- РГПродюсер
Росс
Гринберг
- МКПродюсер
Марк
Кьярди
- ДГПродюсер
Джастин
Грин
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- МЯХудожница
Мартина
Яворова
- МСХудожница
Мэри-Лу
Стори
- ТБХудожник
Том
Бронсон
- РДХудожник
Росс
Демпстер
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- ДЛМонтажёр
Дэрик
Лу
- МАКомпозитор
Марк
Айшем