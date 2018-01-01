Wink
Фильмы
Чудо
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо»

Режиссёры

Наташа Артю

Natasha Arthy
Режиссёр

Актёры

Олаф Нилсен

Olaf Nielsen
АктёрTjener
Томас Бо Ларсен

Thomas Bo Larsen
АктёрSendebudet / Dennis' far
Сидсе Бабетт Кнудсен

Sidse Babett Knudsen
АктрисаMona Petersen
Метте Берггрин

Mette Berggreen
АктрисаMicks mors veninde
Петер Фрёдин

Peter Frödin
АктёрSandstrøm
Стефан Пагельс Андерсен

Stefan Pagels Andersen
АктёрDennis 'Dennis P.' Petersen
Севик Перл

Sevik Perl
АктёрGrillejer Giorgos
Стефания Поталиво

Stephania Potalivo
АктрисаKaren Elise
Себастьян Йессен

Sebastian Jessen
АктёрMichael 'Mick'
Синье Фабрициус

Signe Fabricius
АктрисаMicks mor

Сценаристы

Ким Фупц Окесон

Kim Fupz Aakeson
Сценарист

Продюсеры

Биргитте Халд

Birgitte Hald
Продюсер
Мортен Кауфман

Morten Kaufmann
Продюсер
Лотти Терп Якобсен

Lottie Terp Jakobsen
Продюсер

Художники

Сусси Бьорнвад

Sussie Bjørnvad
Художница
Питер Де Неергаард

Peter De Neergaard
Художник
Хелле Нилсен

Helle Nielsen
Художник

Монтажёры

Каспер Лейк

Kasper Leick
Монтажёр

Композиторы

Коре Бьеркё

Kaare Bjerkø
Композитор
Фритьеф Токсвиг

Frithjof Toksvig
Композитор