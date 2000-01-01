Чудо (фильм, 2000) смотреть онлайн

Как было бы здорово, если б любое наше желание воплощалось в жизнь. Или нет? Ответить на этот вопрос пытается драматический фэнтези-фильм «Чудо» режиссера Наташи Артю.



12-летний Деннис живет в Копенгагене с матерью, которая никак не может прийти в себя после смерти мужа. Но если дома непросто, то в школе совсем невмоготу: девочка, которая нравится подростку, предпочитает его лучшего друга. А еще Деннису приходится терпеть унижения от строгого и придирчивого учителя. Однажды в церкви мальчик в отчаянии просит у неба о помощи — и чудо происходит: перед ним появляется ангел, удивительно похожий на его отца, и дарит ему крылья. С этого момента Деннис может с помощью взгляда менять поведение окружающих.



Если вы любите кино не за спецэффекты, а за глубину и смысл, то определенно получите удовольствие, если решите смотреть фильм «Чудо». Эта простая, незатейливо снятая история предложит вам серьезный разговор о вере, надежде и семье.



