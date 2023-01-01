Чудо
Чудо (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, The Miracle
Драма, Мелодрама18+

О фильме

Действие происходит в небольшом приморском ирландском курорте Брэй, где проводят свои каникулы юные Джимми и Роза. От скуки они придумывают об окружающих людях невероятные истории. Джимми увлекается одной из обсуждаемых девушек, блондинкой Рене. Она, похоже, тоже заинтересовалась им, однако по непонятным причинам держит юношу на расстоянии.

Страна
Ирландия, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив

