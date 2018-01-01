Чудеса (фильм, 1986) смотреть онлайн
Авантюрный комедийный фильм «Чудеса» — по-хорошему безумная история о том, как случайности и нелепые совпадения способны вернуть утраченную любовь.
Роджер и Джина недавно развелись, и у них нет ни малейшего желания видеть друг друга вновь. Но случайная встреча вовлекает их в череду невероятных совместных приключений. Сначала бывшие супруги попадут в плен к банковскому грабителю, затем сбегут от полиции. Наконец, старый, разваливающейся прямо в воздухе самолет унесет Роджера и Джину в чужую страну, но даже на этом их незапланированное путешествие не закончится. Но главное, что в бесконечном хаосе родится один вопрос: а может, они все еще нужны друг другу?
Смотреть фильм «Чудеса» стоит тем, кто любит легкие приключенческие комедии с элементами романтики. Это кино в духе 1980-х: немного сумасшедшее, слегка наивное, но очень обаятельное.
СтранаМексика, США
ЖанрКомедия, Приключения
- ДКРежиссёр
Джим
Кауф
- АМАктёр
Адальберто
Мартинес
- Актриса
Тери
Гарр
- ХРАктёр
Хорхе
Рейносо
- ХРАктёр
Хорхе
Руссек
- ПМАктёр
Пако
Морайта
- ТКАктёр
Том
Конти
- Актёр
Пол
Родригес
- ССАктриса
Сайде
Сильвия Гутьеррес
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДКСценарист
Джим
Кауф
- ЛБПродюсер
Линн
Бигелоу
- ДГПродюсер
Дэвид
Гринуолт
- БУПродюсер
Бернард
Уильямс
- ДРХудожник
Джордж
Ричардсон
- ФРХудожник
Фернандо
Рамирес
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ТМХудожник
Теренс
Марш
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ПБКомпозитор
Питер
Бернштейн