Чудеса (фильм, 1986) смотреть онлайн

Авантюрный комедийный фильм «Чудеса» — по-хорошему безумная история о том, как случайности и нелепые совпадения способны вернуть утраченную любовь.



Роджер и Джина недавно развелись, и у них нет ни малейшего желания видеть друг друга вновь. Но случайная встреча вовлекает их в череду невероятных совместных приключений. Сначала бывшие супруги попадут в плен к банковскому грабителю, затем сбегут от полиции. Наконец, старый, разваливающейся прямо в воздухе самолет унесет Роджера и Джину в чужую страну, но даже на этом их незапланированное путешествие не закончится. Но главное, что в бесконечном хаосе родится один вопрос: а может, они все еще нужны друг другу?



Смотреть фильм «Чудеса» стоит тем, кто любит легкие приключенческие комедии с элементами романтики. Это кино в духе 1980-х: немного сумасшедшее, слегка наивное, но очень обаятельное.



