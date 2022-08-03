Что-то здесь нечисто
Wink
Фильмы
Что-то здесь нечисто

Что-то здесь нечисто (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Kuch Kuch Locha Hai
Драма, Комедия130 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бизнесмен средних лет Гуджрати сильно озадачен тем, что известная актриса предлагает ему переехать к ней жить для того, чтобы как следует подготовиться к роли в ее следующем фильме.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Драма
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

2.6 IMDb