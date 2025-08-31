Член (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Член» — провокационная комедия о подростковом бунте и поиске легких решений. Короткометражка погружает в сознание молодого человека, разрывающегося между скучной реальностью и жаждой быстрого успеха.
Разочарованный подросток разрабатывает аферу с фиктивным ДТП, чтобы получить страховую выплату. Его план кажется идеальным выходом из финансовых проблем и серости повседневности. Ночная поездка по Лос-Анджелесу становится метафорой внутреннего смятения и опасного взросления. Каждое решение приближает героя к точке невозврата, где авантюра граничит с саморазрушением.
«Член», смотреть который можно как резкое высказывание о поколении, готовом рисковать всем ради сиюминутной выгоды, демонстрирует, как подростковый максимализм сталкивается с суровой логикой взрослого мира.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дэвид
Брукс
- ЛГАктёр
Лоуренс
Голдхабер
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ЭСАктёр
Эрик
С. Чармело
- КБАктёр
Кэйси
Бонс
- ДДАктёр
Дэниэл
Деринг
- ХГАктёр
Хиллиард
Гесс
- УКАктёр
Уильям
Кралл
- ЛТАктриса
Лидия
Тун Флюэри
- ДДАктёр
Джонни
Д. Кирк
- МЙАктриса
Мишель
Йонас
- ДБСценарист
Дэвид
Брукс
- ДТПродюсер
Дон
Тардино
- ГМПродюсер
Гилберт
Мерсье
- ДКПродюсер
Джеймс
Кендрю
- РХХудожница
Ребекка
Ховард
- ДБМонтажёр
Дэвид
Брукс
- ДМКомпозитор
Джонни
Мэчин
- СТКомпозитор
Серж
Тавитьян
- СВКомпозитор
Слит
Вишес