Член
Wink
Фильмы
Член

Член (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Member
Фэнтези, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Член» — провокационная комедия о подростковом бунте и поиске легких решений. Короткометражка погружает в сознание молодого человека, разрывающегося между скучной реальностью и жаждой быстрого успеха.

Разочарованный подросток разрабатывает аферу с фиктивным ДТП, чтобы получить страховую выплату. Его план кажется идеальным выходом из финансовых проблем и серости повседневности. Ночная поездка по Лос-Анджелесу становится метафорой внутреннего смятения и опасного взросления. Каждое решение приближает героя к точке невозврата, где авантюра граничит с саморазрушением.

«Член», смотреть который можно как резкое высказывание о поколении, готовом рисковать всем ради сиюминутной выгоды, демонстрирует, как подростковый максимализм сталкивается с суровой логикой взрослого мира.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Член»