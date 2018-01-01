Wink
Фильмы
Чип и Дейл спешат на помощь
Актёры и съёмочная группа фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Режиссёры

Акива Шаффер

Akiva Schaffer
Режиссёр

Актёры

Энди Сэмберг

Andy Samberg
Актёр
Джон Малейни

John Mulaney
Актёр
Кики Лэйн

KiKi Layne
Актриса
Уилл Арнетт

Will Arnett
Актёр
Эрик Бана

Eric Bana
Актёр
Кристоф Робинсон

Flula Borg
Актёр
Деннис Хейсберт

Dennis Haysbert
Актёр
Кигэн-Майкл Ки

Keegan-Michael Key
Актёр
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
Актриса
Тим Робинсон

Tim Robinson
Актёр
Сет Роген

Seth Rogen
Актёр
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
Актёр
Дэвон МакДональд

Davon McDonald
Актёр
Акива Шаффер

Akiva Schaffer
Актёр
Рэйчел Блум

Rachel Bloom
Актриса
Джульет Доненфельд

Juliet Donenfeld
Актриса
Лиз Каковски

Liz Cackowski
Актриса
Мэйсон Бломберг

Mason Blomberg
Актёр
Кори Бертон

Corey Burton
Актёр
Джим Каммингс

Jim Cummings
Актёр
Крис Парнелл

Chris Parnell
Актёр
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
Актёр
Стивен Кертис Чэпман

Steven Curtis Chapman
Актёр
Йорма Такконе

Jorma Taccone
Актёр
Алан Оппенхаймер

Alan Oppenheimer
Актёр
Чарльз Флайшер

Charles Fleischer
Актёр
Шон Рохани

Sean Rohani
Актёр
Кай Зен

Kai Zen
Актриса
Софи Фату

Sophie Fatu
Актриса
Мэтт Кук

Matt Cook
Актёр
Грег Чун

Greg Chun
Актёр
Тэд Стоунс

Tad Stones
Актёр
Кристал Альварез

Krystal Alvarez
Актриса
Скотт Уайт

Scott Whyte
Актёр
Джин Джилпин

Jean Gilpin
Актриса
Виктор Турпин

Victor Turpin
Актёр
Джеймс Джозеф Пулидо

James Joseph Pulido
Актёр
Кензо Ли

Kenzo Lee
Актёр
Дж. Энтони МакКарти

J. Anthony McCarthy
Актёр
Дэвид Теннант

David Tennant
Актёр
Пола Абдул

Paula Abdul
Актриса

Сценаристы

Даг Мэнд

Doug Mand
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Хоберман

David Hoberman
Продюсер
Тодд Либерман

Todd Lieberman
Продюсер

Операторы

Ларри Фон

Larry Fong
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор