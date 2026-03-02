Чип и Дейл спешат на помощь (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.52022, Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Мультфильм, Фантастика96 мин18+
О фильме
«Чип иДейл спешат напомощь»—известное шоу, вкотором когда-то снимались бурундуки иих друзья. Прошло 30лет. Чипстал страховым агентом, аДейл зарабатывает, рассказывая освоих прежних успехах наразных фестивалях. Нокогда пропадает ихдруг, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища.
СтранаСША, Канада, Филиппины
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АШРежиссёр
Акива
Шаффер
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ДМАктёр
Джон
Малейни
- КЛАктриса
Кики
Лэйн
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Эрик
Бана
- КРАктёр
Кристоф
Робинсон
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- ТРАктёр
Тим
Робинсон
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ДМАктёр
Дэвон
МакДональд
- АШАктёр
Акива
Шаффер
- Актриса
Рэйчел
Блум
- ДДАктриса
Джульет
Доненфельд
- ЛКАктриса
Лиз
Каковски
- МБАктёр
Мэйсон
Бломберг
- КБАктёр
Кори
Бертон
- Актёр
Джим
Каммингс
- КПАктёр
Крис
Парнелл
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- СКАктёр
Стивен
Кертис Чэпман
- ЙТАктёр
Йорма
Такконе
- АОАктёр
Алан
Оппенхаймер
- ЧФАктёр
Чарльз
Флайшер
- ШРАктёр
Шон
Рохани
- КЗАктриса
Кай
Зен
- СФАктриса
Софи
Фату
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- ГЧАктёр
Грег
Чун
- ТСАктёр
Тэд
Стоунс
- КААктриса
Кристал
Альварез
- СУАктёр
Скотт
Уайт
- ДДАктриса
Джин
Джилпин
- ВТАктёр
Виктор
Турпин
- ДДАктёр
Джеймс
Джозеф Пулидо
- КЛАктёр
Кензо
Ли
- ДЭАктёр
Дж.
Энтони МакКарти
- Актёр
Дэвид
Теннант
- ПААктриса
Пола
Абдул
- ДМСценарист
Даг
Мэнд
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Тодд
Либерман
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер