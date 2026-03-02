Чип и Дейл спешат на помощь
Wink
Фильмы
Чип и Дейл спешат на помощь

Чип и Дейл спешат на помощь (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.52022, Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Мультфильм, Фантастика96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Чип иДейл спешат напомощь»—известное шоу, вкотором когда-то снимались бурундуки иих друзья. Прошло 30лет. Чипстал страховым агентом, аДейл зарабатывает, рассказывая освоих прежних успехах наразных фестивалях. Нокогда пропадает ихдруг, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища.

Страна
США, Канада, Филиппины
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»