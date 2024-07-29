Четыре таксиста и собака (фильм, 2004) смотреть онлайн

Выбракованный из элитного помета и обреченный на эвтаназию щенок таксы по дороге в ветлечебницу случайно попадает в благополучный, процветающий таксопарк и переворачивает всю его жизнь.



Четыре таксиста вместе с упрямым, своенравным таксом по кличке Фигаро оказываются втянутыми в водоворот невероятных, забавных, а порой опасных приключений с взрывами, погонями и похищениями. Но сила характера и упорство бесстрашного Фигаро не знают предела…

